Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

Жительница Латвии набросилась на водителя автобуса из-за того, что та стала разговаривать с ней на русском языке.

По словам пассажирки, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина «притворялась», что не знает государственный язык. «Показала билет, женщина-водитель ответила по-русски, хотя я к ней обращалась на латышском. Мой трехлетний ребенок не понял, что она сказала. Почему вообще с нами говорят на иностранном языке?» – сказала пассажирка.

Как сообщает Sputnik Латвия, женщина настаивала на том, чтобы с ней говорили на латышском, однако водитель «лишь ухмыльнулась» и продолжила движение, а когда ее попросили остановиться, автобус поехал дальше.

Пассажирка рассказала, что ей было страшно, что ее не выпустят, а водитель, когда на улице дождь и темнота, может увезти ее слишком далеко.

«Я вцепилась в волосы водителя – что еще могла сделать, если по-латышски не понимает, – пусть выпустит. Тогда она выпустила где-то в поле. Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя. Потому что я говорю по-латышски. Мне, что, иностранный язык учить, чтобы доехать от Риги до Лиелварде на автобусе?» – посетовала она.

Между тем, у представителей Даугавпилсского автобусного парка иная версия случившегося. По их данным, у водителя есть необходимая категория знания государственного языка, а напавшая на нее пассажирка вовремя не подготовилась к выходу из транспорта.

Видеонаблюдение в автобусе не велось, что осложняет выяснение обстоятельств. Отмечается, что Центр госязыка намерен провести проверку в Даугавпилсском автобусном парке, и если окажется, что водитель не знает латышский, то ей может грозить штраф в размере от 35 до 280 евро.

Ранее в марте латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе, летевшем в Ригу, по-русски.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. В июне 2018 года латвийский Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как и почему исчезло «русское движение» в Латвии.