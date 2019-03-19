Россия и США сформировали облик миссии к Венере

Россия и США завершили формирование научных задач для совместной миссии на Венеру, стороны готовы перейти к разработке научной аппаратуры и самой межпланетной станции проекта «Венера-Д», сообщила ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова.

Засова рассказала, что в данный момент «закончена научная стадия исследования – сформулированы научные задачи, определены приоритеты, предложена концепция миссии для решения этих сложных задач, оценена архитектура миссии», передает РИА «Новости».

«Сейчас мы готовы открыть стадию «А» по американскому обозначению, или этап опытно-конструкторских работ, как они называются в России», – добавила она.

По словам ученого, в результате работы объединенной научной рабочей группы проработана и предложена для оценки Роскосмосу и НАСА концепция миссии, состоящая из двух «базовых» элементов: орбитального и посадочного аппаратов российского изготовления, а также малой долгоживущей станции НАСА, которая продолжит работу в течение 60 земных суток.

Засова также напомнила, что Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – НАСА по проекту «Венера-Д» была создана в 2013 году.

Однако в 2014 году группу закрыли в рамках политических санкций со стороны США.

Весной 2015 года после встречи делегаций РАН и академии наук США работа группы была возобновлена.

Ранее глава РАН рассказал о планах России и США по освоению Луны и Венеры. Также он оценил готовность ученых из России и США к сотрудничеству.