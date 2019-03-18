Президент РАН оценил готовность ученых из России и США к сотрудничеству

Президент Российской академии наук Александр Сергеев подвел итоги рабочего визита делегации РАН в Соединенные Штаты, оценив готовность ученых двух стран к сотрудничеству.

По словам Сергеева, рабочий визит делегации РАН в США прошел продуктивно, продемонстрировав обоюдную готовность ученых двух стран к сотрудничеству на разных уровнях, передает ТАСС.

В ходе визита стороны договорились о создании групп «мозгового штурма», когда «ученые разных стран – по 10-15 человек – собираются вместе не на день-два, а на пару недель, запираются, образно говоря, на ключ и начинают обсуждать состояние определенной области знаний, результаты экспериментов, тренды», – рассказал президент РАН.

«После этого участники определяют планы на будущее и кто чем будет заниматься», – пояснил Сергеев, обратив внимание на то, что страны, умеющие лучше других организовывать ведущих специалистов на подобные штурмы, находятся в «числе законодателей мод в современной науке».

«На этот год мы уже запланировали первые пять «мозговых штурмов», в том числе по климату, космосу, космической медицине», – сообщил глава Российской академии наук.

«Кроме того, мы обсуждали две рабочие группы с НАСА: одну – по Венере, другую – по лунной программе. Американские коллеги предложили собрать первую группу в октябре, вторую – в будущем году. Коллеги из Калифорнийского технологического института также готовы к совместному «мозговому штурму» по детекторам гравитационных волн следующего поколения», – рассказал президент РАН.

Рабочий визит делегации РАН в США, состоявший из официальной части в Вашингтоне и неофициальной в штате Калифорния, Александр Сергеев охарактеризовал как продуктивный. «Удалось более-менее все, на что рассчитывали: встречи, подписание соглашения, переговоры. Намечено довольно много дальнейших совместных действий с академией наук [США], НАСА», – сказал президент РАН, упомянув рабочие встречи в Калифорнийском институте в Ирвайне и Калифорнийском технологическом институте.

«Важно отметить то, что, несмотря на высокий градус политического и дипломатического неблагополучия в наших отношениях с Соединенными Штатами, отношения собственно между учеными, как мы почувствовали, не претерпели особых изменений. Как общались раньше конструктивно и интересно, так пообщались и сейчас», – констатировал Сергеев, отметив радушный прием, который оказала делегации РАН Национальная академия наук США.

Он счел симптоматичной встречу российской делегации в НАСА, которое высказалось «за продолжение сотрудничества и за развитие его новых направлений, прежде всего связанных с лунными программами. Президент РАН охарактеризовал состоявшееся общение в американских университетах «интересным, продуктивным и взаимовыгодным».

Напомним, 13 марта руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.