СК объяснил, зачем Бастрыкин рассматривал ноутбук сквозь лупу

Следственный комитет объяснил фотографию, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин рассматривал ноутбук через лупу.

Ранее в сети появилось фото, на котором Бастрыкин смотрит на ноутбук с помощью лупы. Фотография вызвала насмешки у пользователей соцсетей, однако в СК пояснили, что в этот момент глава ведомства рассматривал на экране монитора видео с камер наблюдения, которое было обработано экспертами. Видеозапись принес к нему на прием заявитель, потерявший отца. Согласно официальной версии, мужчина якобы поскользнулся на мостках, упал в воду и утонул, хотя был абсолютно трезв. Сын не верит в эту версию, поэтому пришел на личный прием к Бастрыкину, сообщает News.ru.

«Откуда и почему на видео появляются странные тени и следы ответить сложно. Качество записи не позволяет сделать однозначных выводов. Динамичное изображение перемещающегося человека в приближении после обработки может выглядеть как перемещающееся пятно. В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы», – пояснили в СК.

Следователи отмечают, что цифровое увеличение происходит за счет увеличения пикселей, что искажает восприятие информации. Поэтому у Бастрыкина появилась в руках лупа, увеличивающая изображение без этого искажения.

«Председатель СК России на проводимых приемах граждан всегда внимательно относится к деталям, которые могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу», – отметили в СК.

Лупа не помогла ответить на все вопросы по делу, хотя и позволила принять решение о необходимости подвергнуть изображение высокотехнологичной экспертизе распознавания объектов.