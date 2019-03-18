Путин удивился ограничению прав крымчан на получение виз

Президент России Владимир Путин высказал недоумение по поводу запрета жителям Крыма после воссоединения с Россией получать визы по российским загранпаспортам.

Российский лидер высказал мнение, что если, по мнению Запада, присоединение Крыма к России произошло против воли крымчан, значит, они не несут за это никакой ответственности, поэтому ограничение их прав в перемещении не вписывается в логику этих запретов.

«Если это сделано было помимо их воли, тогда за что их ограничивают в правах, за что ограничивают их перемещение, выезд за границу, получение загранпаспортов. За что их наказывают? Если они здесь ни при чем. А если они причем, они пришли и проголосовали – тогда надо признать, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление. Они это сделали, и за это их тоже невозможно наказывать. Или те, кто это делает, не понимают, не знают и не хотят понимать и не уважают принципы демократии – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Жители Крыма могут совершать все визовые операции только на Украине и украинским паспортам.

Ранее немецкий депутат Хельмут Сайффен назвал отказ жителям Крыма в получении шенгенских виз скандалом, замалчиваемым западными СМИ.