«Красная икра» решила обратиться в прокуратуру из-за проверок налоговой

Сеть магазинов «Красная икра» решила обратиться в прокуратуру из-за налоговых проверок, которые прошли в понедельник.

«Жалоба будет подаваться в прокуратуру после того, как закончится сегодняшнее событие», – цитирует РИА «Новости» сообщение торговой сети

В «Красной икре» предположили, что проверки прошли из-за их прошлой жалобы в прокуратуру на действия налоговиков во время одной из предыдущих проверок. В сети уточнили, что руководство магазинов «Красная икра» компании «Сахалин рыба» подало жалобу в начале марта на бездействие сотрудников ИФНС России №29 по Москве, связанная с невыдачей результатов налоговой проверки.

При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что они вместе с ФСБ России проверяют ряд ИП и организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами. ФНС считает, что в деятельности проверяемых компаний могут существовать искусственное дробление бизнеса, а также неполная инкассация торговой выручки.

Ранее в СМИ сообщалось, что в сети магазинов «Красная икра» и в связанных с ними организациях Приморья и Сахалина сотрудники ФСБ начали обыски. В то же время магазины «Красной икры» из столицы продолжали работу в обычном режиме и про обыски ничего не знали.