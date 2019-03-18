Клиент отрубил ухо таксисту в Благовещенске

В Благовещенске пассажир напал на таксиста с топором и отрубил ему ухо.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда водитель забрал пассажира. Приехав, по назначенному адресу, пассажир сообщил, что нужно подождать девушку, но она так и не вышла, поэтому мужчина попросил водителя отвезти его обратно. Как сообщила дочь пострадавшего, конфликтов во время поездки не было, клиент был трезв.

«После пассажир сказал, что сейчас зайдет в дом для того, чтобы вынести деньги. Потом, как я поняла, он зашел за ограду, взял топор – якобы не может открыть дверь, у него упала или пострадала мама в этом доме, нужна помощь: посветить, чтобы дверь сломать. Папа вышел из машины, светил телефоном, – передает слова дочери пострадавшего портал «Амур.инфо». – В момент, когда он отвернулся, этот человек нанес ему удар. Так как папа – военный пенсионер, естественно, у него осталась какая-то подготовка, он смог отразить этот удар. Тот человек замахнулся второй раз. Отец выхватил топор, и тот сбежал. Каким образом папа сам доехал до скорой, я не знаю. Видимо, состояние аффекта».

Также девушка рассказала и о состоянии отца: «Ухо пришили. У него повреждена рука, сильный ушиб, потому что прикрывался рукой. Ушибы головы, челюсти». Сейчас мужчина находится дома.

В январе в Москве женщина избила таксиста и угнала его автомобиль.