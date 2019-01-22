Женщина избила таксиста и угнала его машину в Москве

Полицейские в Москве задержали 27-летнюю подозреваемую в избиении водителя такси и угоне его автомобиля, сообщает Главное управление МВД по столице.

«Полицейские установили, что в Оружейном переулке неизвестная подошла к остановившемуся автомобилю такси марки «Хендэ» под управлением 52-летнего москвича. В ходе возникшего конфликта из-за стоимости проезда злоумышленница избила водителя, затем завела машину и уехала на ней с места происшествия в неизвестном направлении. Нарядом скорой помощи мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на проезжей части Садовой-Самотечной улицы.

Видеозапись произошедшего также опубликована на сайте столичного ГУ МВД.

Полиция ввела план перехват, в результате оперативных действий на Ленинградском шоссе автоинспекторы нашли угнанное авто. «Вскоре оперативники задержали подозреваемую, которая проживала по данному адресу. Ею оказалась 27-летняя москвичка», – уточняется в сообщении.

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре в Новосибирской области неизвестные задушили таксиста удавкой, сложили тело в багажник, но пострадавший выжил, выбрался из авто и вызвал полицию.