Придушенный сибиряк выбрался из багажника и вызвал полицию

В Новосибирской области неизвестные задушили таксиста удавкой, сложили тело в багажник, но пострадавший выжил, выбрался из авто и вызвал полицию, сообщил представитель регионального УМВД.

Инцидент произошел 21 декабря в городе Карасук, передает РИА «Новости».

Двое злоумышленников попытались задушить местного 38-летнего таксиста. Он пояснил, что они накинули на шею удавку, положили в багажник и поехали на его автомобиле. Нападавшие думали, что убили его, пояснил собеседник.

«В пути следования мужчина очнулся, выскочил из багажника, поймал автомобиль с водителем и приступил к преследованию», – отметил источник.

Во время погони потерпевший рассказал о происшествии в полицию, через некоторое время наряд задержал угонщиков на одной из городских улиц.

«Выяснилось, что злоумышленники 26 и 22 лет, проживающие в Карасукском районе и ранее судимые за угон машины, распивали спиртные напитки, договорились угнать автомобиль и для этого вызвали такси», – добавил представитель ведомства.

Пострадавшему оказали помощь, подозреваемых арестовали, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ноябре в Сибири 10-летняя девочка оказала сопротивление насильнику и смогла убежать от него.