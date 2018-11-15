В Сети появилось видео спасения 10-летней девочки от насильника под Красноярском

В Лесосибирске Красноярского края насильник напал на 10-летнюю девочку, повалил ее на снег и попытался изнасиловать, однако девочке удалось убежать, когда мужчину отвлекла прохожая; в Сети появилось видео инцидента.

Вечером в среду 10-летняя девочка шла на занятия по карате через двор. К ней подошел мужчина, повалил в снег, ударил по лицу и потребовал раздеться, сообщают «Вести.ру».

Девочка закричала, и на крики подошла женщина. Она отвлекла насильника, благодаря чему девочка смогла убежать. Мужчина попытался ее догнать, но не смог.

Полицейские, прибывшие по вызову, задержали нарушителя по горячим следам. Им оказался 43-летний местный житель, который задержан. В его отношении заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».