Президент Азербайджана помиловал двух россиян

В воскресенье началось исполнение распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании осужденных, среди них двое россиян.

В субботу Алиев подписал распоряжение о помиловании 431 человека, в том числе ряда оппозиционеров и экс-министра здравоохранения Али Инсанова, передает РИА «Новости».

Также помилованы 14 иностранцев: три гражданина Грузии, по двое граждан России и Нигерии, граждане Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Белоруссии.