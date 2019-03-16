В Москве стартовал фестиваль Koktebel Jazz Party, он проходит в рамках фестиваля «Крымская весна», выступления начались в парке «Зарядье».

Джаз будет звучать в центре Москвы до самого вечера в исполнении разных музыкантов, передает РИА «Новости».

«На крымской весне KJP (Koktebel Jazz Party) чувствует себя отлично! Все переместились во времени – чувствуется теплое солнце, море, дух Коктебеля, джазовый дух. И воодушевление! На фестивале представлены яркие коллективы, которые очень нравятся зрителю. Среди них и российские, и зарубежные исполнители», – сказал джазовый музыкант, композитор и аранжировщик Сергей Головня.

По его словам, зрителей ждут «выступления прекрасных музыкантов, приподнятое настроение, мощный кайф от джаза».

Основной площадкой фестиваля Koktebel Jazz party несколько лет остается Крым. В этом году он пройдет 23-25 августа.

Арт-директор фестиваля Михаил Иконников признался, что это мероприятие отличает то, что «90% – это люди, которые просто приехали отдыхать».

«Мы работаем, в основном, для неподготовленной публики и каждый год становимся понятнее, чтобы втянуть людей в джазовую историю», – сказал Иконников.

Ранее в субботу в столице стартовал первый фестиваль «Крымская весна», приуроченный к годовщине вхождения полуострова и Севастополя в состав России. Он проходит с субботы по понедельник на 13 площадках города: посетителей ждут всевозможные перфомансы, спектакли, концерты, мастер-классы и шоу

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в субботу в медиацентре «Зарядья» также состоялось торжественное открытие чтений «Литературный Крым». Главная цель происходящего заключается в том, чтобы продемонстрировать значимость Крыма для российского культурного наследия. Известные деятели культуры и лидеры общественного мнения вслух читали произведения русских писателей, писавших о Крыме и произведения русский писателей, написанные в Крыму.

Там же открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма». На ней можно посмотреть на полотна великих художников, которые смогли по-новому осмыслить крымские просторы и передать своеобразие национальных традиций местных жителей. Выставка проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

На другой площадке парка – в «Заповедном посольстве» – открылась экспозиция международного детского центра «Артек». На ней можно ознакомиться с динамикой развития и достижениями лагеря за последние пять лет после воссоединения Крыма с Россией.