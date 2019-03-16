В столице стартовал первый фестиваль «Крымская весна», приуроченный к годовщине вхождения полуострова и Севастополя в состав России. Он проходит с субботы по понедельник на 13 площадках города: посетителей ждут всевозможные перфомансы, спектакли, концерты, мастер-классы и шоу.

В субботу утром в Москве стартовал фестиваль «Крымская весна». Как сообщили газете ВЗГЛЯД его организаторы, он призван напомнить о богатой истории и культуре полуострова, наглядно показать ставшие предметом национальной гордости достижения Республики Крым за последние пять лет.

На площадках фестиваля демонстрируется туристический потенциал, разнообразие культурно-досуговых возможностей Крыма. Центральные площадки фестиваля расположатся в парке «Зарядье», а также на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Никитском бульваре, окружные – на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы, Митинской улице. Кроме того, задействованы парк «Горького» и «Сокольники».

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что тематическое меню для фестиваля подготовили более 300 ресторанов, баров и кафе. В торговых шале представлены самые популярные продукты с Крымского полуострова: свежая рыба, устрицы, мед, ароматный крымский чай, для гостей фестиваля приготовят жареную барабульку и ставриду, плов с мидиями, рапанов в панировке, сарму (крымско-татарский вариант голубцов) и множество других уникальных блюд.

Любителям черноморской рыбы следует поспешить на Манежную площадь, где приготовят жареную барабульку, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, жареную ставриду, а также жареные на мангале пельмени с красной рыбой. На площади Революции посетителей порадуют традиционной крымской выпечкой: эчпочмаками, чуду, крымскими лепешками-кыстыбай с тыквой, картофелем и грибами, творогом и зеленью, а также татарскими открытыми пирожками вак балиш, жареными пирожками-перемячами, добавили организаторы.

Помимо гастрономической программы в городе развернется серия интересных выступлений и перфомансов – всего состоятся более 70 бесплатных спектаклей и концертов. Среди них иммерсивные спектакли на Манежной площади, посвященные Крыму XIX века, зажигательные выступления кавер-групп на Тверской, концерты в «Зарядье» и более 40 выступлений творческих коллективов на площади Революции и окружных площадках фестиваля, рассказали ранее в оргкомитете.

На той же Манежной площади состоится иммерсивный спектакль в постановке российского актера Сергея Котюха, в ходе которого зрители познакомятся с разными народами Крыма, какими их застал историк и этнограф Василий Кондараки в XIX веке.

Одним из самых посещаемых обещает стать международный фестиваль Koktebel Jazz Party в Большом Амфитеатре «Зарядья». В субботу и в воскресенье в нем примут участие исполнители из Германии и США и выдающиеся российские джазмены. Вечером в субботу здесь выступит немецкая группа Nils Wulker Group, а днем в воскресенье – состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением своего бэнд-лидера и трубача Петра Востокова.

Также в планах Koktebel Jazz Party – музыкальные сеты от Симфоджаза братьев Ивановых, ансамбля бразильского джаза Esh, Большого Джазового Оркестра п/у Петра Востокова, Guru Groove Foundation, группы Billy's Band, джазового квартета Сергея Гловни и его солистки Карины Кожевниковой.

Любители фолка, фанка, блюза и регги могут прийти на Тверскую площадь, где ежедневно с пяти вечера будет играть московская группа Shoo music family. Также посетителей фестиваля ждут еще более 40 выступлений на площади Революции и на окружных площадках.

Одной из площадок фестиваля станет Пушкинская набережная на территории парка «Горького», где сторонников здорового образа жизни и поклонников спортивного экстрима ждут показательные выступления по таким дисциплинам, как маунтин-байк, ВМХ и мотокросс.

Спортивный и музыкальный праздник под названием «Крымская волна» пройдет в парке «Горького» 16 и 17 марта с 15.00 до 20.00 мск, на Пушкинской набережной выступят райдеры в дисциплинах MTB & BMX, четыре шоу-программы будут длиться по 15 минут и начнутся в субботу с 16.37 мск. В воскресенье в это же время здесь пройдут шоу мотофристайлеров (FMX).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в медиацентре «Зарядья» состоялось торжественное открытие чтений «Литературный Крым». Главная цель происходящего заключается в том, чтобы продемонстрировать значимость Крыма для российского культурного наследия. Известные деятели культуры и лидеры общественного мнения вслух читали произведения русских писателей, писавших о Крыме и произведения русский писателей, написанные в Крыму.

В этом же медиацентре открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма». На ней можно посмотреть на полотна великих художников, которые смогли по-новому осмыслить крымские просторы и передать своеобразие национальных традиций местных жителей. Выставка проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

На другой площадке парка – в «Заповедном посольстве» – открылась экспозиция международного детского центра «Артек». На ней можно ознакомиться с динамикой развития и достижениями лагеря за последние пять лет после воссоединения Крыма с Россией.

С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.