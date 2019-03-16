Стартовал фестиваль «Крымская весна»

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16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Стартовал фестиваль «Крымская весна»

            16 марта 2019, 13:32

            Текст: Евгений Романов

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            В столице стартовал первый фестиваль «Крымская весна», приуроченный к годовщине вхождения полуострова и Севастополя в состав России. Он проходит с субботы по понедельник на 13 площадках города: посетителей ждут всевозможные перфомансы, спектакли, концерты, мастер-классы и шоу.

            В субботу утром в Москве стартовал фестиваль «Крымская весна». Как сообщили газете ВЗГЛЯД его организаторы, он призван напомнить о богатой истории и культуре полуострова, наглядно показать ставшие предметом национальной гордости достижения Республики Крым за последние пять лет.

            На площадках фестиваля демонстрируется туристический потенциал, разнообразие культурно-досуговых возможностей Крыма. Центральные площадки фестиваля расположатся в парке «Зарядье», а также на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Никитском бульваре, окружные – на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы, Митинской улице. Кроме того, задействованы парк «Горького» и «Сокольники».

            Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что тематическое меню для фестиваля подготовили более 300 ресторанов, баров и кафе. В торговых шале представлены самые популярные продукты с Крымского полуострова: свежая рыба, устрицы, мед, ароматный крымский чай, для гостей фестиваля приготовят жареную барабульку и ставриду, плов с мидиями, рапанов в панировке, сарму (крымско-татарский вариант голубцов) и множество других уникальных блюд.

            Любителям черноморской рыбы следует поспешить на Манежную площадь, где приготовят жареную барабульку, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, жареную ставриду, а также жареные на мангале пельмени с красной рыбой. На площади Революции посетителей порадуют традиционной крымской выпечкой: эчпочмаками, чуду, крымскими лепешками-кыстыбай с тыквой, картофелем и грибами, творогом и зеленью, а также татарскими открытыми пирожками вак балиш, жареными пирожками-перемячами, добавили организаторы.

            Помимо гастрономической программы в городе развернется серия интересных выступлений и перфомансов – всего состоятся более 70 бесплатных спектаклей и концертов. Среди них иммерсивные спектакли на Манежной площади, посвященные Крыму XIX века, зажигательные выступления кавер-групп на Тверской, концерты в «Зарядье» и более 40 выступлений творческих коллективов на площади Революции и окружных площадках фестиваля, рассказали ранее в оргкомитете.

            На той же Манежной площади состоится иммерсивный спектакль в постановке российского актера Сергея Котюха, в ходе которого зрители познакомятся с разными народами Крыма, какими их застал историк и этнограф Василий Кондараки в XIX веке.

            Одним из самых посещаемых обещает стать международный фестиваль Koktebel Jazz Party в Большом Амфитеатре «Зарядья». В субботу и в воскресенье в нем примут участие исполнители из Германии и США и выдающиеся российские джазмены. Вечером в субботу здесь выступит немецкая группа Nils Wulker Group, а днем в воскресенье – состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением своего бэнд-лидера и трубача Петра Востокова.

            Также в планах Koktebel Jazz Party – музыкальные сеты от Симфоджаза братьев Ивановых, ансамбля бразильского джаза Esh, Большого Джазового Оркестра п/у Петра Востокова, Guru Groove Foundation, группы Billy's Band, джазового квартета Сергея Гловни и его солистки Карины Кожевниковой.

            Любители фолка, фанка, блюза и регги могут прийти на Тверскую площадь, где ежедневно с пяти вечера будет играть московская группа Shoo music family. Также посетителей фестиваля ждут еще более 40 выступлений на площади Революции и на окружных площадках.

            Одной из площадок фестиваля станет Пушкинская набережная на территории парка «Горького», где сторонников здорового образа жизни и поклонников спортивного экстрима ждут показательные выступления по таким дисциплинам, как маунтин-байк, ВМХ и мотокросс.

            Спортивный и музыкальный праздник под названием «Крымская волна» пройдет в парке «Горького» 16 и 17 марта с 15.00 до 20.00 мск, на Пушкинской набережной выступят райдеры в дисциплинах MTB & BMX, четыре шоу-программы будут длиться по 15 минут и начнутся в субботу с 16.37 мск. В воскресенье в это же время здесь пройдут шоу мотофристайлеров (FMX).

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в медиацентре «Зарядья» состоялось торжественное открытие чтений «Литературный Крым». Главная цель происходящего заключается в том, чтобы продемонстрировать значимость Крыма для российского культурного наследия. Известные деятели культуры и лидеры общественного мнения вслух читали произведения русских писателей, писавших о Крыме и произведения русский писателей, написанные в Крыму.

            В этом же медиацентре открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма». На ней можно посмотреть на полотна великих художников, которые смогли по-новому осмыслить крымские просторы и передать своеобразие национальных традиций местных жителей. Выставка проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

            На другой площадке парка – в «Заповедном посольстве» – открылась экспозиция международного детского центра «Артек». На ней можно ознакомиться с динамикой развития и достижениями лагеря за последние пять лет после воссоединения Крыма с Россией.

            С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.


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