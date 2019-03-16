В парке «Зарядье» открылись чтения «Литературный Крым»

Писатели, артисты и общественные деятели открыли в столичном парке «Зарядье» чтения «Литературный Крым», они проходят в рамках фестиваля «Крымская весна». Вслух звучат произведения русских классиков, писавших о Крыме, и произведения, написанные на полуострове. На другой площадке парка открылась экспозиция международного детского центра «Артек».

В субботу в медиацентре столичного парка «Зарядье» состоялось торжественное открытие чтений «Литературный Крым». Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы мероприятия, главная цель заключается в том, чтобы продемонстрировать значимость Крыма для российского культурного наследия.

В рамках литературных чтений известные деятели культуры и лидеры общественного мнения вслух читают произведения русских писателей, писавших о Крыме и произведения русский писателей, написанные в Крыму.

Одним из первых перед публикой выступил писатель Сергей Шаргунов. Среди участников чтений – певец, композитор, поэт Олег Газманов, писатель, журналист, общественный деятель Захар Прилепин, режиссер, сценарист и актер Юрий Кара и многие другие. С полудня и до часу дня проходит выступление поэтов студии «Кашалот» при Союзе литераторов России.

Ближе к пяти вечера начнется Public talk «Путешествие по Крыму». Известные литераторы, журналисты, фотографы и тревел-блогеры поделятся опытом путешествий по полуострову. Завершится мероприятие литературно-театральным перформансом в исполнении студентов ведущих театральных вузов и поэтическим баттлом молодых поэтов Крыма – участников проекта «Музы Тавриды».

Чтения «Литературный Крым» проходят в рамках фестиваля «Крымская весна», который посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией и направлен на максимальное погружение участников всех возрастов в уникальную природу, культуру и атмосферу Крыма.

На другой площадке парка – в «Заповедном посольстве» – открылась экспозиция международного детского центра «Артек». На ней можно ознакомиться с динамикой развития и достижениями лагеря за последние пять лет после воссоединения Крыма с Россией.

С помощью большого экрана посетители становятся участниками видеопутешествия по обновленному «Артеку». В видеороликах об «Артеке» рассказывают сами ребята, побывавшие в детском центре. А сотрудники «Артека» рассказывают всем желающим о том, как стать вожатым.

Как передает ТАСС, посетителей экспозиции встречает артековский талисман – бородатый рыжий старичок по имени Сказочный Абсолют, названный в честь «абсолютно тихого часа», обычно именно он встречает детей в лагере и отвечает за сон.

«Ребята, которые придут в эти дни в «Зарядье» с копиями сертификатов о своих достижениях –дипломы, медали, грамоты, публикации – смогут создать в системе АИС «Путевка» свою страничку, загрузить достижения и создать свое портфолио, чтобы затем поучаствовать в конкурсе на путевку», – отметили организаторы мероприятия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве с субботы по понедельник проходит фестиваль «Крымская весна». Всего праздник охватит 13 площадок, где открываются выставки фотографий и картин, читают научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, показывают театральные представления, проводят спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, а организатором – правительство Москвы.

С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.