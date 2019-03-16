Москвичам показали цветущий Крым

В Москве открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма». В медиацентре парка «Зарядье» можно посмотреть полотна великих художников, которые смогли по-новому осмыслить крымские просторы и передать своеобразие национальных традиций местных жителей. Выставка проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

В субботу в медиацентре столичного парка «Зарядье» состоялось торжественное открытие выставки картин, посвященных Крыму. Она призвана представить полуостров как важный элемент социокультурной жизни России в разные периоды ее истории, как символ благополучия и воплощенной мечты о прекрасном.

«Выставка сделана усилиями парка «Зарядье», РОСИЗО и силами еще 17 музеев из пяти субъектов РФ, – отметил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов. – Это замечательная история, когда выставки делаются сообща, когда музеи дают свои сокровища на время экспонирования здесь, в сердце Москвы».

Как передает ТАСС, глава департамента поздравил всех посетителей с началом весны.

Многие художники XIX века специализировались на пейзажах Крыма, в этот же период были сделаны фотографии, показывающие красоту природы и своеобразный быт региона.

В 1930-1950-е гг. живописцы изображали дома отдыха советских трудящихся, пионерские лагеря, и, тем самым, показывали достижения страны в первые послереволюционные десятилетия. Ближе к концу века художники стремились по-новому осмыслить крымские просторы и в своих работах передать своеобразие национальных традиций местных жителей, неповторимую природу полуострова, изобразить не столько реальные виды Крыма, сколько сокровенную суть пребывания человека в этом месте.

В Крыму жили и работали И. Айвазовский, К. Коровин, А. Первухин, В. Сорокин, писатели А. Грин, А. Чехов, на полуострове снимались знаковые кинофильмы («Алые паруса», «Человек-амфибия», «Три плюс два»).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве с субботы по понедельник проходит фестиваль «Крымская весна». Всего праздник охватит 13 площадок, где открываются выставки фотографий и картин, читают научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, показывают театральные представления, проводят спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, а организатором – правительство Москвы.

С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.