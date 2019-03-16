Тело Малашенко доставлено в Москву

Самолет с телом медиаменеджера Игоря Малашенко из Испании прибыл в Москву, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Самолет приземлился. Теперь бюро «Ритуал» занимается всеми формальностями до понедельника», – рассказал Венедиктов РИА «Новости».

Прощание с Малашенко назначено на понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, сооснователя НТВ Игоря Малашенко нашли мертвым в Испании. Ему было 64 года. По данным следствия, причина смерти – самоубийство.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому Игорь Малашенко оставил наследство.