США показали новую боевую машину-амфибию

Военные США опубликовали видеоролик, на котором запечатлены новая боевая машина-амфибия американских морпехов.

В ролике, опубликованном в официальном Twitter Корпуса морской пехоты США, сообщается, что одна из моделей может передвигаться по земле со скоростью до 96 км/ч, на воде способна развивать скорость до 7 узлов в час.

The new Amphibious Combat Vehicle is off the tracks. pic.twitter.com/7B9WrvLn2W — U.S. Marines (@USMC) 14 марта 2019 г.

Также боевая единица оснащена дистанционной системой вооружения, позволяющей фиксировать и отслеживать цели. Машина способна перевозить на своем борту до 13 десантников и обладает рядом других преимуществ.

В феврале в соцсетях опубликовали первую фотографию новейшей модификации американского танка Abrams – модели M1A2C.