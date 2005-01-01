Церковь и музейное сообщество спорят о музее им. Андрея Рублева

Представитель Совета музеев Иван Корнеев и пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков рассказали газете ВЗГЛЯД, как передача Спасо-Андроникова монастыря РПЦ повлияет на музей им. Андрея Рублева, находящийся на его территории.

«В монастыре находится коллекция государственного музейного фонда, и если передать этот монастырь РПЦ, то музея не будет», – полагает представитель Совета музеев России Иван Корнеев.

Собеседник отметил, что подобная проблема возникает не впервые, однако признал, что в процессе предыдущих переговоров сторонам удавалось приходить к решениям, устраивающих как представителей РПЦ, так и музейных работников.

«То же самое было в Кирилло-Белозерском монастыре и во Владимиро-Суздальском монастыре, надо встречаться и разговаривать. Предыдущий опыт собрания по поводу музеев-заповедников имел положительный результат, и к какому-то консенсунсу мы все же приходили», – рассказал Корнеев.

Оптимальным решением вопроса для Совета музеев будет форма, которая существует сегодня в Казанском соборе, считает эксперт.

«Казанский собор является одновременно и музеем, и храмом, в котором проводится большое количество богослужений. Все достаточно хорошо работают вместе, и таких прецедентов предостаточно», – сообщил Корнеев.

По словам собеседника, ранее в законе существовала форма совместного использования объекта, но после ряда изменений она исчезла.

«Поэтому мы и говорим, что в закон необходимо вносить поправки, и такая форма необходима. «Соработничество» – есть такое хорошее церковное слово», – заметил собеседник.

Любые опасения относительно исчезновения музея им. Андрея Рублева при передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ абсолютно беспочвенны, уверен пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Согласно закону о возвращении церковной собственности, мы обращаемся к государству с соответствующим запросом. Этот монастырь исторически принадлежал РПЦ, и справедливость должна быть восстановлена, но восстановление справедливости и соблюдение закона никоим образом не мешают доброму взаимодействию с музейным сообществом в деле сохранения духовных и культурных ценностей нашего отечества», – заметил Волков.

По мнению священника, возвращение Андроникова монастыря восстановит справедливость и откроет новые горизонты в церковно-музейном взаимодействии.

«Если мы обратимся к нынешней практике, то увидим, что Троице-Сергиева лавра является монастырем, но там также существует и музей, директором которого является наместник Троице-Сергиевой лавры. Такое же взаимодействие есть и в Соловецком монастыре, и в ряде других мест. А уж учитывая особый статус Спасо-Андроникова монастыря и музея им. Рублева, будут найдены формы взаимообогащающего существования, устраивающие всех», – пообещал Волков.

«Насколько мне известно, есть планы по предоставлению музею имения, находящегося неподалеку от монастыря, и эти пространства в несколько раз превосходят нынешние пространства музея, поэтому никто ничего не потеряет, а только выиграет», – заявил Волков.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил Росимущество передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь, на территории которого находится музей им. Андрея Рублева.