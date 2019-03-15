Женщина-космонавт вступилась за «женское» имя космического корабля

Депутат Госдумы и космонавт-испытатель Елена Серова сказала, что менять на «мужское» название космического корабля «Федерация» нет необходимости.

«Нет такой традиции – называть космические корабли мужскими именами. Иногда просят, чтобы позывные (обращение к экипажу корабля) были мужского рода, но про название корабля - такого не было. Считаю некритичным, если бы назвали женским именем», –передает «Интерфакс» слова Серовой.

Космонавт отметила, что на МКС уже есть космические модули с названиями женского рода «Заря» и «Звезда», а также планируется отправка модуля «Наука». Кроме этого, депутат напомнила, в России «женские» названия давали морским судам, например, крейсеру «Москва» или линкору «Екатерина Великая», а в Великобритании корабли имели только женские имена, поскольку они приносили удачу.

«Россия – тоже женское имя, и у страны тысячелетняя история! Вообще считаю, было бы правильно дать возможность конструкторам назвать корабль, как это обычно и делается», – добавила космонавт.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что космический корабль «Федерация» должен сменить название на «более мужское». После заявления Рогозина Интернет-пользователи начали активно придумывать кораблю новое имя.

Позже руководитель госкорпорации сообщил, что новое название для «Федерации» уже выбрано.