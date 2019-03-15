В АЕБ рассказали о реакции европейских компаний на арест основателя Baring Vostok

Работающие в России европейские компании нервничают из-за ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

«Европейские компании нервничают немного, что касается этого случая (ареста Калви), и поэтому пристально наблюдают, что происходит. Мы из прессы видели сегодня, что этот процесс, этот случай Baring Vostok влияет на настроения иностранных компаний. И конечно, надо будет смотреть, как это все продолжается», – цитирует Шауффа РИА «Новости».

По его словам, в целом отношения между европейскими и российскими компаниями нормальные.

«Мы регулярно встречаемся с Российским союзом промышленников и предпринимателей и другими бизнес-ассоциациями. Наши члены на постоянной основе сотрудничают с российским бизнесом», – подчеркнул Шауфф.

В середине февраля основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

В Кремле заявляли, что знают об опасениях бизнеса из-за дела в отношении основателя Baring Vostok и привержены созданию комфортных условий для инвесторов.