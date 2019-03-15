Премьер Новой Зеландии объявила о повышении уровня угрозы в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о повышении уровня угрозы безопасности в стране до высокого в связи со стрельбой в двух мечетях в городе Крайстчерче, жертвами которой стали 40 человек.

«Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что подозреваемые в стрельбе, по предварительным данным, не числились в правоохранительных органах в списках лиц, за которыми велось наблюдение, передает РИА «Новости».

Управление здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии в свою очередь сообщило, что в больнице города Крайстчерч после стрельбы находятся 48 человек с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших есть в том числе дети.

В мечетях города Крайстчерч ранее в пятницу произошла стрельба, погибли 40 человек. Личность стрелка установлена – им оказался австралиец. Задержаны четверо, в том числе одна женщина.