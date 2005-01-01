Сенатор объяснил США, как поставлять СПГ на Украину

«Это заявление сделано на публику. Понятно, что оно не обоснованно», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявления в США о том, что ситуация в Керченском проливе осложняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Керченский пролив не имеет никакого отношения к поставкам американского сжиженного газа, так как на Украине есть порты на Черном море. «Пусть США туда поставляют свой газ. Какое отношение Керченский пролив имеет к поставкам газа?», – пояснил сенатор.

Политик напомнил, что глубина Азовского моря составляет всего шесть метров и «ни один танкер не имеет такую маленькую посадку». «Танкер просто не пройдет туда, даже по дну не пройдет. Там только баржа пройдет с легкой посадкой», – сказал он.

Джабаров считает, что заявления США о том, что ситуация в Керченском проливе может негативно сказаться на поставках СПГ на Украину, преследуют политические цели. «Это заявление сделано на публику. Понятно, что оно не обоснованно», – подытожил Джабаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что ситуация вокруг Керченского пролива осложняет перспективы продажи сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, заявил первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

США добиваются расширения поставок своего СПГ за счет Европы и в частности Украины. Для этого Вашингтон пытается навязать Европе запрет строительства «Северного потока – 2».