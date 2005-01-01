Вашингтон выступает против строительства газопровода «Северный поток – 2», чтобы навязать Европе свой неконкурентоспособный газ, заявило посольство России в США.

Посольство в Facebook напомнило, что «кумир нынешних республиканцев» президент США Рональд Рейган «выступал против строительства советского газопровода в Германию», вводил санкции против участников проекта. Причем доводы были те же, что и сейчас – «не дать России усилить влияние на европейских союзников США».

«Сегодня мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет назад», – заявили в дипмиссии, добавив, что теперь Вашингтон «защищает тот газопровод», проходящий через территорию Украины.

Москва подчеркнула, что нападками на «Северный поток – 2», американская сторона хочет навязать Европе «свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ».

Россия указала, что действия США «дискредитируют лозунги о диверсификации поставок», поскольку «геополитика вмешивается в экономику».

Рейган «через пару лет» отменил санкции «в виду их полной бессмысленности», заявили в посольстве. Москва выразила надежду, что «нынешняя администрация сделает выводы из истории раньше».

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России. Кроме того, по мнению США, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.