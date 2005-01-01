Чалый рассказал о подготовке к Крымской весне

Бывший «народный мэр» Севастополя, депутат Законодательного собрания города Алексей Чалый рассказал о событиях, которые привели к воссоединению Крыма с Россией.

Когда в Киеве произошел госпереворот, в Севастополе поняли, что ситуация вышла из законного русла, рассказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

«На этот случай у нас был план «А», который начал действовать. То есть вариант изъятия власти у существующих властных структур в городе. Его и начали реализовывать через митинг, который состоялся 23 февраля в 16.00», – отметил Чалый.

По его словам, с самого начала Майдана готовились «определенные шаги» на случай госпереворота в Киеве, чтобы тогда Севастополь ушел с Украины.

«Мы готовились к такому повороту событий в Киеве. Но как это будет выглядеть в действительности, имели смутное представление. Поэтому имели место быть обе составляющие: с одной стороны, готовились, и предварительный сценарий был, с другой, как говорил товарищ Ленин, – «жизнь сложнее всяких схем». Пришлось адаптироваться к реальности по ходу развития ситуации», – сказал он.

По его словам, сначала планировалось забрать и удержать власть в городе, а затем просить Россию о вхождении в состав. При этом про референдум изначально речи не шло. Чалый признался, что в течение осени 2013 года были контакты с действующими российскими политиками, которые «занимались украинским вопросом».

«Но никакой уверенности в том, что наша ситуация кого-то в Москве всерьез волнует, они не дали. Напротив, убедили меня в том, что нужно рассчитывать только на самих себя», – сказал он.

Чалый отметил, что вопросы, заданные на референдуме, «подбирались с ориентацией на Косовский прецедент и с тем, чтобы упростить дальнейшую легализацию результатов референдума». Деньги на него, по словам политика, были найдены «из внутренних ресурсов».

«Зеленые человечки» сыграли важную роль. Считаю, что без их вмешательства события с некоторой задержкой времени пошли бы по кровавому сценарию. Вместе с тем референдум отражал в полной мере настроения и чаяния большинства жителей Севастополя, что и подтвердили его официальные результаты», – сказал Чалый.

Он также назвал «основные методы» решения проблемы украинских силовиков в Крыму.

«Блокирование; захват; договоренность об опечатывании арсенала и выставлении совместной охраны из числа военнослужащих ВМСУ и ЧФ; отзыв из частей офицеров и контрактников в специально созданный временный пункт регистрации с выплатой разовых подъемных (к слову, почти 4 тыс. военнослужащих ВМСУ были «выведены» из частей именно таким образом)», – сказал он.

По словам Чалого, российские консультанты и политтехнологи не работали в штабе референдума, хотя контакты с политическими и общественными организациями России поддерживались.

«17 марта мне сказали, что меня приглашают в Москву. Зачем – не сказали. Но я догадывался, разумеется», – сказал политик.

Он назвал то решение о вхождении в состав России верным, но признался, что разочарование от того, что происходило в Севастополе в последние пять лет, есть.

«Так и не смогли создать достойную региональную власть. Мы имеем уже вторую администрацию, и второго губернатора, занимающегося масштабными злоупотреблениями. И никакими федеральными финансовыми вливаниями это в сознании людей не перебить», – сказал Чалый.

Напомним, Чалый ушел в отставку с поста спикера Заксобрания Севастополя в 2016 году из-за разногласий с тогдашним губернатором Сергеем Меняйло.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.