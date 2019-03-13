Постпред Чижов оценил «мощный антироссийский заряд» Европарламента

Доклад Европарламента о политических отношениях с Москвой имеет мощный антироссийский заряд, но не носит обязательный характер, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он добавил, в резолюции содержатся рекомендации в адрес исполнительных структур: Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы, однако по поводу санкций в документе содержится не требование, а призыв к ЕС «быть готовым к ведению новых санкций», передает ТАСС.

«Но, по моим оценкам, скажу со всей ответственностью, на сегодняшний день такой готовности у исполнительных структур Евросоюза я не наблюдаю», – сказал он.

Накануне Европарламент принял резолюцию, согласно которой Россия более не является стратегическим партнером Евросоюза. Москве также приписывается вмешательство в демократические выборы в Европе и поддержка Brexit.

Кроме того, ЕП снова призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».