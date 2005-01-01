Порошенко заявил об испытаниях ракетного вооружения на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у его страны появились возможности создания нового ракетного оружия, испытания которого будут проходить в Черниговской области, граничащей с Россией.

«Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашего возможного ответа на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на черниговской земле», – сказал Порошенко, передает «Укринформ».

Украинский лидер также отметил, что Россия якобы нарушила Договор о ракетах средней и малой дальности, после чего США пришлось покинуть соглашение.

Ранее Порошенко сказал, что Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России.

МИД Украины, комментируя ситуацию с ДРСМД, заявил, что оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения обороноспособности страны. На Украине утверждают, что с выходом из договора Россия создает «серьезную угрозу всему европейскому континенту».