Евро обновил минимум с августа 2018 года

На фоне дорожающей нефти рубль укрепляется относительно доллара и евро; европейская валюта обновила минимум 2019 года, опустившись ниже 74 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара на 16.50 мск снижался на 23 копейки, до 65,41 рубля. Курс евро снизился на 14 копеек, опустившись до 73,92 рубля. В среду он опускался до 73,9 рубля. Это минимум с августа 2018 года, передает РИА «Новости».

Нефть марки Brent на торгах растет на 0,7%, достигая 67,15 доллара за баррель. Стоимость приближается к максимуму с ноября прошлого года.

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне прогноза по добыче сырья в США от минэнерго страны и еженедельной статистики Американского института нефти.