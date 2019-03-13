Нефть подорожала на прогнозе минэнерго США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне прогноза по добыче сырья в США от минэнерго страны и еженедельной статистики Американского института нефти.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,31% – до 66,88 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,51%, составив 57,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Управление энергетической информации минэнерго США во вторник понизило прогноз добычи нефти в стране на 2019 год на 0,9%, до 12,3 млн баррелей в сутки, а на 2020 год – на 1,3%, до 13,03 млн.