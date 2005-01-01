Летевший из Стокгольма в Тель-Авив Boeing 737 MAX развернулся в обратную сторону

Самолет авиакомпании Norwegian, направлявшийся из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе, пишут СМИ.

Boeing 737 MAX 8 на данный момент возвращается в аэропорт отправки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Aftonbladet.

Компания-оператор Swedavia сообщила, что самолет должен приземлиться в 17.00 по местному времени (19.00 мск), причины инцидента пока не сообщаются.

Во вторник СМИ сообщили, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается наложить запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после трагедии в Эфиопии.

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение, погибли 157 человек, в том числе трое россиян.