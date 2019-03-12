Редактора газеты на Ямале избили из-за домогательств

В Салехарде главный редактор городской газеты «Полярный круг» Дмитрий Фомин и бизнесмен Александр Супрун подрались из-за домогательств первого к супруге предпринимателя; инцидент произошел еще летом 2018 года, но известно о ней стало только сейчас.

Потасовка произошла из-за того, что Фомин якобы долгое время приставал к супруге бизнесмена и отпускал в ее адрес шутки с сексуальным подтекстом, утверждает Супрун. Девушка пожаловалась на сексуальные домогательства супругу, в итоге тот устроил потасовку с Фоминым. Главный редактор оказался в больнице с травмой головы и сломанной ногой, на Супруна завели уголовное дело, сообщает Ura.ru.

Сам бизнесмен заявил, что дал Фомину только пощечину и пытался нанести несколько ударов в лицо, которые Фомин блокировал и уворачивался от них. Перелом ноги и травму головы Фомин якобы получил при падении, споткнувшись о бордюр. Сам главред это тоже подтверждал в показаниях полиции, пишет портал.

Супрун утверждает, что сам посадил Фомина в машину, отвез его домой и помог усадить в «скорую».

На этом конфликт не закончился – бизнесмен обвиняет главреда в том, что тот попытался расквитаться с ним с помощью связей в местной власти. Фомин является близким товарищем главы администрации Салехарда Ивана Кононенко.

«Вечером ко мне приехал помощник главы Дмитрий Кашин и потребовал 3 млн. рублей. Если заплачу, то глава (Иван Кононенко) замнет скандал и возбуждать уголовное дело не будут. Я сказал, что это личное наше дело с Дмитрием и я готов компенсировать затраты на лечение в рамках моих возможностей, о чем мы с Дмитрием ранее договорились», – рассказал Супрун.

В итоге бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за этого инцидента. По его словам, он готов понести наказание за неумышленный вред здоровью. Но предъявляют ему более серьезные обвинения с лишением свободы на длительный срок. Бизнесмен связывает это с вмешательством в дело властей города.

Фомин отказался комментировать ситуацию.

Отметим, что недавно скандал произошел в крупном издании «Медуза» – осенью редактор Иван Колпаков уволился в связи с обвинениями в домогательствах, однако в марте руководство портала решило его восстановить в должности.