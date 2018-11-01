После возвращения Колпакова от «Медузы» ждут извинений за публикации о Слуцком

«Таким образом Медуза высказывает свое отношение к идиотизму связанному с харассментом который мы наблюдаем по всему миру », – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя возвращение Ивана Колпакова на пост главреда Медузы.

Кононенко, оценил шаг «Медузы» положительно, однако подчеркнул, что теперь издание должно извиниться за свои публикации по поводу «Me Too» и по поводу депутата Слуцкого.

«Они официально объявили о том, что проблема харассмента надумана и ее не существует. Если они этого не сделают, это будет лицемерием –получается, что кому-то можно, а кому то нельзя, хотя существуют разные свидетельства того, что никакого харассмента там не было:и девушка была не против и мужа у нее к тому моменту уже не было», – заметил собеседник.

На сегодняшний день, назначение Колпакова выглядит как многоточие за которым должно что-то последовать, считает Кононенко.

«Хочется законченности в этой истории», – подчеркнул журналист.