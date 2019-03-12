В Москве простились с Этушем

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле напомнили о незаконности кровной мести
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу
В Эстонии решили претендовать на российские земли
Помним, каким он парнем был
Провокация негра-гея поможет Трампу победить на выборах
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...
Не надо лезть туда, где вам не рады
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину
Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
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