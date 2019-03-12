В Москве простились с Этушем

В московском Театре им. Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который умер 9 марта на 97-м году жизни.

На церемонии прощания побывали десятки людей, его поклонники, коллеги, деятели культуры, общественные деятели, передает ТАСС.

Среди них были директор театра Кирилл Крок, Юлия Рутберг, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, заслуженный артист России Александр Олешко, драматург, журналист, театральный режиссер, руководитель Мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Андрей Максимов и многие другие коллеги и друзья.

Всего на мероприятии присутствовало около тысячи человек.

Гроб с телом актера установили на сцене, члены семьи, близкие и друзья несли венки, алые и белые розы. Его пронесли через зрительный зал на руках, многие присутствующие плакали. Аплодисменты звучали не только в театре, но и на Арбате.

В последний путь Этуша проводили аплодисментами, прощание длилось несколько часов.

В холле театра организована выставка фотографий Этуша. На кадрах актер запечатлен во время исполнений спектаклей «Западня», «Миллионерша», «Мещанин во дворянстве» и т.д.

«Всегда так печально, понимаешь, что человек болел, но всегда это наступает неожиданно, всегда это страшная боль. Для театра это огромнейшая потеря, это один из корифеев театра, один из столпов театра имени Вахтангова. Он прослужил практически 70 лет», – отметил директор театра Кирилл Крок.

После прощания тело артиста планируется кремировать на Троекуровском кладбище.

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни 9 марта. Перед этим его госпитализировали в одну из московских больниц. Сообщалось, что его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.