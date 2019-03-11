США назвали регионы, где будут с «особым усилием» бороться с Россией

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин заявил, что Америка предложит механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии в ближайшие недели.

«В считаные недели мы представим механизм противодействия злонамеренному влиянию Кремля, особенно в Европе, Евразии и Центральной Азии», – приводит РИА «Новости» слова Грина.

По словам главы Агентства, Россия и Китай стремятся к тому, чтобы подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. По этой причине он призвал все страны-партнеры США задуматься, действительно ли кому-то нужна помощь от этих государств.

Ранее американский президент Дональд Трамп направил в бюджетном запросе просьбу о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам из Европы, Евразии и Центральной Азии с целью «противодействия российскому злонамеренному влиянию».

В частности Трамп заявил, что средства в числе прочего будут направлены на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения и поставок энергоносителей. При этом в Германии негативно воспринимают попытки американского лидера навязать отказ от проекта «Северный поток – 2».