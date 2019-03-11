На Украине госпитализирован преследуемый СБУ журналист Владимир Скачко

Украинский журналист Владимир Скачко был госпитализирован в ночь на 10 марта, рассказал адвокат Александр Телешецкий.

Скачко был доставлен в больницу в связи с резки ухудшением здоровья, передает «Страна».

По словам адвоката журналиста, Скачко поместили в одну из клиник на стационарное лабораторное обследование. Представитель Скачко отметил, что его клиент был вызван на допрос в СБУ Херсонской области, но вместо него туда приехали защитники журналиста. Также Телешецкий рассказал, что Скачко до сих пор не вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

5 марта СБУ Украины провела обыски в квартире Скачко.

Журналист заявил, что обыски связаны с предвыборной кампанией в стране.

Ранее Скачко рассказал газете ВЗГЛЯД, что СБУ обвиняет его в посягательстве на целостность Украины.