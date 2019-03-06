Журналист Скачко связал обыски СБУ с предвыборной кампанией на Украине

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что проведенные в его киевской квартире во вторник Службой безопасности Украины обыски связаны с предвыборной кампанией в стране.

«Смысл этого «деяния» – исключить меня из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать, для чего у меня был изъят телефон, ноутбук и компьютер, а еще кредитная карточка. Я практически лишен и средств производства, и средств существования», – заявил Скачко в видео, опубликованном на канале YouTube журналиста Руслана Коцабы.

По словам Скачко, его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Он добавил, что такой вывод СБ Украины сделали на основании статей, написанных им для РИА «Новости» в 2014 году. Сам Скачко отвергает обвинения.

«Естественно, что ничего подобного я не совершал и совершать не собираюсь. В Херсон, куда меня вызвали на допрос, я, естественно, поеду, потому что не считаю себя виновным и надеюсь, что хоть какие-то остатки правосудия в этой стране еще существуют», – заявил Скачко.

В свою очередь адвокат Андрей Доманский сообщил, что обыски у Скачко могут быть связаны с делом его подзащитного – руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Вчера у него действительно были эти обыски, это я знаю, могу подтвердить. Насколько мне известно, там принимали (участие) люди, которые проводили обыски у Кирилла Вышинского (в 2018 году)», – сообщил адвокат Вышинского, передает РИА «Новости».

На вопрос, могут ли эти обыски быть связанными с делом Вышинского, Доманский ответил: «Я не исключаю такой возможности». «Насколько я помню, он принимал участие в некоторых пресс-конференциях, которые устраивало РИА «Новости», – добавил он.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник провели обыск в квартире Скачко. Журналист известен своими оппозиционными к нынешней украинской власти публикациями.