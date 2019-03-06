Журналист Скачко связал обыски СБУ с предвыборной кампанией на Украине

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Ставка США на грубую военную силу в Венесуэле не сработала

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В магазинах мы сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой и фoтoграфирoвались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Подробности...

Разговоры про русскую лень лишены оснований

Андрей Бабицкий, журналист
Там, где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. В деревнях был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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            Журналист Скачко связал обыски СБУ с предвыборной кампанией на Украине

            6 марта 2019, 12:24

            Текст: Алина Назарова

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            Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что проведенные в его киевской квартире во вторник Службой безопасности Украины обыски связаны с предвыборной кампанией в стране.

            «Смысл этого «деяния» – исключить меня из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать, для чего у меня был изъят телефон, ноутбук и компьютер, а еще кредитная карточка. Я практически лишен и средств производства, и средств существования», – заявил Скачко в видео, опубликованном на канале YouTube журналиста Руслана Коцабы.

            По словам Скачко, его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Он добавил, что такой вывод СБ Украины сделали на основании статей, написанных им для РИА «Новости» в 2014 году. Сам Скачко отвергает обвинения.

            «Естественно, что ничего подобного я не совершал и совершать не собираюсь. В Херсон, куда меня вызвали на допрос, я, естественно, поеду, потому что не считаю себя виновным и надеюсь, что хоть какие-то остатки правосудия в этой стране еще существуют», – заявил Скачко.

            В свою очередь адвокат Андрей Доманский сообщил, что обыски у Скачко могут быть связаны с делом его подзащитного – руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Вчера у него действительно были эти обыски, это я знаю, могу подтвердить. Насколько мне известно, там принимали (участие) люди, которые проводили обыски у Кирилла Вышинского (в 2018 году)», – сообщил адвокат Вышинского, передает РИА «Новости».

            На вопрос, могут ли эти обыски быть связанными с делом Вышинского, Доманский ответил: «Я не исключаю такой возможности». «Насколько я помню, он принимал участие в некоторых пресс-конференциях, которые устраивало РИА «Новости», – добавил он.

            Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник провели обыск в квартире Скачко. Журналист известен своими оппозиционными к нынешней украинской власти публикациями.


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