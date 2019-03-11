Беглов завел страницу во «ВКонтакте»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, как и обещал ранее, завел страницу в соцсети «ВКонтакте».

«Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», – написал он на странице, появившейся в понедельник.

Он пояснил, что открывает официальную страницу, чтобы узнавать о взглядах пользователей соцсети на развитие города.

«Знаю, что важно не просто читать здесь о ваших проблемах, но и помогать в их решении, иначе смысла для такой площадки просто не вижу. Открытость власти – это очень важно. А значит, игнорировать «Вконтакте», исконно петербургский проект, который является частью имиджа нашего города, не имею права», – заявил Беглов.

В конце февраля врио губернатора заявил, что в ближайшее время заведет личную страницу в соцсети «ВКонтакте». За неделю до этого на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым он назвал «ВКонтакте» брендом Санкт-Петербурга.