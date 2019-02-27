Беглов пообещал завести страницу во «ВКонтакте»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшее время заведет личную страницу в соцсети «ВКонтакте».

«В самое ближайшее время постараюсь посмотреть, что можно сделать, проработаю в этом направлении. Оперативная связь с населением нужна», – приводит «Коммерсант» слова Беглова.

Он отметил, что ранее было провозглашено создание «народного, открытого правительства».

«Официальные ответы на обращения граждан готовятся долго. Да и не всегда человек готов написать такое обращение. Я был недавно в офисе «ВКонтакте», мы в 21 веке, так что можно этим (созданием аккаунта ) заняться», – отметил врио губернатора.

На прошлой неделе Беглов на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым назвал «ВКонтакте» брендом Санкт-Петербурга.