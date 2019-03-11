Актера Дмитрия Назарова госпитализировали в Москве

В Москве актера из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова госпитализировали и направили в отделение нейрохирургии.

В отделении Назаров должен пройти более тщательное обследование. В больницу его доставили в связи с болями в спине, сообщает РенТВ.

Назаров родился 4 июля 1957 года в Москве, а в 1980 году окончил Высшее театральное училище М.С. Щепкина, после чего до 1995 года работал в Малом театре. В 2000 году получил звание Народного артиста России.

Назаров сыграл более чем в 40 фильмах и телесериалах. Является лауреатом различных премий. В сериале «Кухня» актер снимался с 2012 по 2016 годы.

Также Назаров озвучивает мультфильмы и компьютерные игры. В частности его голосами говорят некоторые персонажи из «Фиксиков», «Князя Владимира», «Утиных историй», «Книги джунглей», а также мультсериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Реальная белка».