Найдены черные ящики разбившего самолета Ethiopian Airlines

Поисковая группа нашла бортовые самописцы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в Эфиопии.

Один из двух бортовых самописцев обнаружен в понедельник на месте крушения авиалайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию FBC.

По ее данным, работающие на месте катастрофы специалисты нашли голосовой самописец с записью разговоров пилотов.

Буквально через несколько минут в Twitter компании Ethiopian Airlines появилось сообщение о том, что найден и второй черный ящик – параметрический самописец.

В данный момент поисковая операция продолжается, собираются фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, человеческие останки вывозят на идентификацию.

Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян. Их личности установлены.

Самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался «родным братом» лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в крушении Boeing 737 заподозрили искусственный интеллект.