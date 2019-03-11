Названа причина падения башенного крана в Москве

Причиной падения башенного крана при проведении работ по реконструкции здания НИИ «Приборостроения» на северо-востоке Москвы стал обрыв троса противовеса; число пострадавших возросло до двух человек.

«Причиной падения предварительно стал обрыв троса системы подвижного противовеса крана», – приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

Между тем стало известно, что в результате падения башенного крана на площадке реконструкции здания НИИ «Приборостроения» на северо-востоке Москвы возле дома №125 на Проспекте Мира пострадали два человека – крановщик и стропальщик, а не один, как сообщалось накануне.

Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Второму медицинская помощь была оказана амбулаторно.

К ликвидации последствий ЧП привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Напомним, кран упал в Москве накануне. На земле каких-либо обрушений из-за башенного крана не произошло.