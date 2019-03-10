При обрушении башенного крана на северо-востоке Москвы пострадал человек

На проспекте Мира у дома №125 на северо-востоке Москвы пострадал один человек, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Частичное обрушение башенного крана произошло возле дома 125 на проспекте Мира», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что пострадавшим оказался крановщик, его осматривают врачи скорой помощи. На земле каких-либо обрушений из-за башенного крана не произошло.