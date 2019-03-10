Клип на песню Лазарева для «Евровидения» набрал более 1 млн просмотров за 10 часов

За первые 10 часов после публикации на YouTube клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в Тель-Авиве, набрал более 1 млн просмотров.

Клип занимает на видеохостинге третье место в разделе «В тренде», сообщают «Вести».

По состоянию на 12.30 мск у клипа 1,24 млн просмотров.

Накануне Лазарев представил песню Scream, с которой он поедет на «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Музыку сочинили Филипп Киркоров и грек Димитрис Контопулос, слова – американка Шэрон Вон. В записи принимал участие Московский симфонический оркестр, клип срежиссировал Константин Черепков.

«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.