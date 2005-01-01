Военкор раскрыл неизвестные подробности гибели шестой роты

Военный репортер ВГТРК Александр Сладков раскрыл подробности боя шестой роты десантников с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье в марте 2000 года.

Сладков рассказал в своем телеграм-канале, что в тот период он работал в Комсомольском и ежедневно ездил в поселок Ханкалы.

«В село зашла двухтысячная банда Гелаева, и шли тяжелые бои, мы снимали репортажи для «Вестей». О том, что восточнее, в горах, погибла десантная рота командование молчало, сначала пытались этот факт скрыть. Позже оказалось, что и с ротным, Сергеем Молодовым, и с комбатом, Марком Евтюхиным, при их жизни я был знаком. Внезапно генералы признали трагедию, первыми на место боя попали наши ребята из «Вестей» – Андрей Кондрашов и Руслан Зейнетдинов», – поделился воспоминаниями Сладков.

Он рассказал, что во временный пункт дислокации 104-го полка попал через несколько недель. Он также рассказал, что командир полка Сергей Мелентьев по просьбе неких генералов взял вину на себя.

«Мелентьев взял вину на себя, его, золотого медалиста училища и академии, фактически сослали, и он позже умер от разрыва сердца», – добавил Сладков.

Также журналист рассказал, как общался с плененным боевиками местным жителем.

«Шли двумя большими отрядами: Басаев с чеченцами (он то ехал на лошади, то его несли на носилках – к тому времени ему уже оторвало ногу). И отдельно, рядом, шел Хаттаб с иностранцами (арабы, турки, узбеки и тд). Всего более 2 тыс.», – привел слова пленного Сладков.

Он расспросил его о том, как проходил бой шестой роты с боевиками.

Пленный сообщил, что после первого столкновения боевики уносили в тыл десятки раненых и убитых, у многих были смертельные ножевые ранения, «шла жестокая рукопашная».

«И это для меня тогда была самая важная на свете информация. Сначала рукопашная, вызов огня артиллерии уже был потом», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что в этот же день шел тяжелый бой в Урочище Раздольном, в котором десантники 56 полка штурмовали хребет, на котором обосновались более 3 тыс. боевиков Гелаева.

«Десантура штурмовала хребет без поддержки артиллерии, боеприпасами запасались от уничтоженных боевиков. Генерал Владимир Булгаков сначала не верил, что там столько боевиков, когда поверил, десантники сбили эту гелаевскую лавину с гор в село Комсомольское, где их окружили и в течении трех недель уничтожили», – рассказал Сладков.

Он заявил, что про этот случай «мало кто знает и сейчас».

«Когда тысячи боевиков повалили вниз, в село Комсомольское, они наткнулись на семьдесят спецназовцев ВВ МВД РФ, из Новочеркасска, и они тоже выдержали оборону, не выпустили эти тысячи из села», – вспомнил другой эпизод Сладков.