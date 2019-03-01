В Швеции арестован «русский шпион»

Шведский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщили в суде Стокгольма.

Как передает РИА «Новости», арест был обусловлен опасениями суда в том, что подозреваемый уничтожит вещественные доказательства и как-то помешают следствию.

Сообщается, что во время слушания лицо арестованного было закрыто одеялом.

На этой неделе в Стокгольме были задержаны два подозреваемых в шпионаже в пользу России. Шведской полицией заявлялось, что мужчины были завербованы агентами российской разведки, но связь «шпионов» между собой не подтверждена.