В Швеции задержан второй «российский шпион»

В среду в Стокгольме был задержан второй подозреваемый в сборе разведывательных данных в пользу России, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.

В документе, составленном прокурором Хансом-Юргеном Ханстремом, говорится, что подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года, передает РИА «Новости».

В полиции безопасности Швеции подтвердили, что второй подозреваемый задержан. Он, однако, не смог уточнить, связан ли второй «шпион» с первым задержанным.

Как ожидается, слушания о выборе ему меры пресечения пройдут в пятницу, 1 марта.

Накануне стало известно, что полиция безопасности Швеции (SAPO) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Утверждалось, что он был якобы «завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции». В Кремле не стали комментировать эти сообщения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о задержании «российского шпиона», отмечая, что Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании.