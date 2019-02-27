Песков перенаправил МИД вопрос о задержании предполагаемого шпиона в Швеции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление полиции безопасности Швеции SAPO о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России, посоветовав задать этот вопрос МИД.

«Это опять не в Кремль, это к министерству иностранных дел», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По заявлению SAPO, подозреваемый, предположительно, был завербован агентом российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием. Подозреваемый работал в высокотехнологической сфере, его задержали накануне в центре Стокгольма. Другие детали не сообщаются.