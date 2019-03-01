Песков прокомментировал данные СМИ по делу Baring Vostok

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о подозрениях в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви в финансировании оппозиции.

«Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», – сказал Песков газете «Ведомости».

Таким образом он прокомментировал информацию публикации телеканала «Дождь» о том, что якобы структуры фонда Baring Vostok могли поддерживать оппозицию.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

В четверг Калви в ходе заседания суда предложил акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать акции IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.