Калви в суде предложил сделку ради прекращения уголовного дела

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви предложил в ходе заседания Московского городского суда предложил акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать акции IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.

«Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд, но есть один надежный способ проверить это обвинение – продать эти акции на рынке. И я убежден, что банк «Восточный» получит за них 2,5 млрд или больше. После этого не останется никаких вопросов», – приводит его слова ТАСС.

В ходе заседания суда Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, заявил, что, несмотря на уголовное дело, фонд Baring Vostok готов докапитализировать банк «Восточный» на 5 млрд рублей по требованию Центробанка России.

По его словам, это приведет к размытию доли и утрате контроля над банком Артемом Аветисяном, которого Калви называет «заказчиком» своего уголовного преследования. Основатель фонда отметил, что размер иска Baring Vostok к Аветисяну в Лондонском суде составил 17,5 млрд рублей.

В четверг Мосгорсуд проверяет законность ареста Калви. Защита просит поместить подозреваемого под домашний арест, а представители миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова считают, что «содержание Калви под стражей законно и единственно обоснованно».

По итогам заседания Мосгорсуд признал арест Калви до 13 апреля законным. «Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – огласила решение судья.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.