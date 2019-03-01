Появились сообщения о падении вертолета в Подмосковье

В районе поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области якобы упал вертолет, сообщают соцсети.

По данным телеграм-канала Baza, в результате ЧП были ранены семь человек.

Отмечается, что о падении в МЧС сообщил очевидец инцидента. Он отметил, что пострадали семь человек. Из-за плохой связи экстренные службы не могут понять, выпали ли семеро из вертолета, или они пострадали при падении.

На данный момент, по информации канала, экстренные службы едут на место.

В четверг в Подмосковье упал легкомоторный самолет, погибли два человека.