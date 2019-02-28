Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, есть жертвы

В Подмосковье упал легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

Самолет упал «в районе садового товарищества «Отдых» в Московской области», передает ТАСС.

По словам источника, два человека, которые находились на борту, погибли.

По данным РЕН-ТВ, инцидент произошел в городе Коломна. Телеграм-канал Mash уточняет, что борт вылетел с базы «Северка» менее часа назад.